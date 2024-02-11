Украина, переезд в США, бизнес в РФ: как сейчас живет Александр Цекало

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Александр Цекало

Шоумен, певец и сценарист Александр Цекало, известный по передачам «Прожекторперисхилтон», «Минута славы» и «Большая разница», несколько лет назад переехал в США. Как складывается жизнь и карьера артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Александр Цекало

Александр Цекало с 2019 года живет в США. По информации Telegram-канала «Звездач», находясь за границей, он продолжает руководитель бизнесом в России. Шоумен является учредителем кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций.

«По данным основных финансовых показателей, за 2022 год выручка компании составила 1,9 млрд рублей, а прибыль — 510 млн», — пишет канал.

Цекало активно продюсирует российские фильмы. При его участии в феврале состоялась премьера сериала «Золотое дно», а также снимаются ленты «Лихие», «Лифт», «Трасса», «Улица Шекспира» и другие.

В январе 2024 года Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, артист продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 млн рублей.

Загородный коттедж, где проживал Цекало, расположен в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. Особняк имеет просторную гостиную, 10 спален, 20-метровый бассейн и отдельный рабочий кабинет. По данным Mash, дом Цекало стоял на закрытой продаже, поэтому не исключено, что покупателей нашли через знакомых артиста.

«Сделка проходила без личного участия Александра, ее вел помощник и ответственный за дела — сам Цекало приезжать в Россию из США не планирует, даже за деньги», — отметили авторы канала.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Александр Цекало

Что Цекало говорил о России и Украине

Александр Цекало является уроженцем Киева. С 1989 года он жил в Москве. В 2016 году в интервью украинской прессе шоумен признался, что его беспокоит конфликт между Россией и Украиной. Он хотел снять фильм об отношениях стран.

«У меня же была мысль снять историю про мост между российским и украинским городами. И следователями, разыскивающими преступника, были бы девушка с Украины и мужчина из России. В этой конструкции мост обретал бы дополнительный смысл. А два человека научились бы договариваться друг с другом. Это было бы неким вкладом в возможное воссоединение», — отметил Цекало.

Артист отметил, что сожалеет о том, что Россия и Украина больше не являются братскими государствами.

«Потому что ужасно и отвратительно, когда люди разъединены на ровном месте и занимают позиции у бойниц, на баррикадах. Забывают о том, что было раньше», — заявил он.

По поводу спецоперации шоумен не делал ни одного публичного заявления.

Что известно о личной жизни Александра Цекало

Александр Цекало был женат четыре раза. Его первой супругой была солистка коллектива «Шляпа» Алена Шиферман, их свадьба состоялась в 1980 году. Супруги развелись из-за романа шоумена с певицей Лолитой Милявской. Артисты были вместе 12 лет, но поженились только в 1999 году. Цекало записал на себя дочь певицы Еву.

Пара рассталась в 2000 году. Спустя время в интервью с Федором Бондарчуком Лолита призналась, что Цекало изменял ей, а после развода она лишилась работы и большей части дохода.

Третьей женой Цекало была Виктория Галушка, сестра певицы Веры Брежневой. Они поженились в 2008 году, брак продлился 10 лет, у пары родилось двое детей. Супруги развелись в 2018 году по инициативе шоумена, который встретил новую возлюбленную. В 2019 году шоумен женился на модели Дарине Эрвин. Сейчас они живут в США.

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