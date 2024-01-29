Цекало начал избавляться от недвижимости в России Mash: Цекало продал загородный особняк в Подмосковье за 430 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Цекало

Российский шоумен, продюсер и режиссер Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, артист продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 млн рублей.

Загородный коттедж, где проживал Цекало, расположен в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе по соседству с домами ведущего КВН Александра Маслякова, певицы Маши Распутиной. Особняк имеет просторную гостиную, 10 спален, 20-метровый бассейн и отдельный рабочий кабинет. По данным Mash, дом Цекало стоял на закрытой продаже, поэтому не исключено, что покупателей нашли через знакомых артиста.

Канал отмечает, что Цекало не принимал личного участия в сделке, за оформление документов отвечал помощник и ответственный за его дела. С 2019 года шоумен проживает вместе с женой в США и занимается там продюсированием.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российская журналистка Ирина Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавилась от последнего имущества в России. В частности, она продала свой Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска, а незадолго до этого — двухкомнатную квартиру на Палехской улице в Москве за 9 млн рублей.