Mash: Шихман распродала все свое имущество в России

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ирина Шихман

Telegram-канал Mash сообщил, что российская журналистка Ирина Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) избавилась от последнего имущества в России после отъезда в Израиль. По его данным, она продала свой Mercedes-Benz GLA 2021 года выпуска.

Как выяснил канал, кроссовер она уступила за четыре миллиона рублей. Согласно информации Mash, незадолго до этого интервьюер продала свою двухкомнатную квартиру на Палехской улице в Москве за 9 млн рублей.

В конце октября Telegram-канал SHOT писал, что рэпер Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) избавляется от оставшегося в России имущества. По его данным, музыкант продал перекупщикам свой внедорожник, которым владел около 10 лет, за 2,1 млн рублей. Рэпер накатал на своем автомобиле Toyota RAV 4 примерно 60 тысяч километров.

Ранее стало известно, что лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после переезда в США пытается избавиться от четырехкомнатной квартиры с двумя санузлами площадью 110 кв. м. Жилье продается вместе с мебелью за 25,7 млн рублей. Дом расположен недалеко от метро «Митино». Последний раз соседи видели Покровских в квартире около года назад. При этом отмечается, что он не может продать недвижимость из-за юридических тонкостей.