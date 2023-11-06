Жизнь в США, бизнес в России: куда пропал шоумен Александр Цекало

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Александр Цекало

Шоумен, сценарист и актер Александр Цекало известен зрителям по программам «Доброе утро, страна!», «Две звезды» и «Большая разница». Несколько лет назад вместе с молодой возлюбленной он уехал в США. Как артист живет сейчас и продолжает ли он руководить бизнесом в России?

Чем известен Александр Цекало

Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в семье инженеров. В 1979 году основал квартет «Шляпа» и получил приглашение поступить на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. После окончания училища работал в Одесской филармонии, театре эстрады «Шарж» и сотрудничал с редакцией детских программ Центрального телевидения.

В 1985 году Цекало начал выступать с певицей Лолитой Милявской в составе кабаре-дуэта «Академия». В 1997 году дуэт стал вести программу «Доброе утро, страна!». В 1999 году артисты поженились.

В 2001 году Цекало стал исполнительным продюсером мюзикла «Норд-Ост». С 2002 по 2007 год он запустил на канале СТС программы «Хорошие шутки», «Слава богу, ты пришел», «Истории в деталях», «Шесть кадров» и другие.

С 2006 по 2014 год участвовал в создании программ Первого канала «Прожекторперисхилтон», «Минута славы», «Большая разница» и других. В 2008 году Цекало возглавил продюсерскую компанию «Среда». В 2016 году стал первым из российских продюсеров, кто продал стриминговому сервису Netflix сериал своего производства «Мажор», за которым последовали еще пять проектов — «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта» и «Территория».

В 2019 году Цекало зарегистрировал в Беверли-Хиллз брак с четвертой женой, моделью и художницей Дариной Эрвин. У него также есть дочь и сын от третьего брака с Викторией Галушкой, сестрой исполнительницы Веры Брежневой.

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press Александр Цекало

Что известно о личной жизни Александра Цекало

Александр Цекало был женат четыре раза. Его первой супругой была солистка коллектива «Шляпа» Алена Шиферман, их свадьба состоялась в 1980 году. Пара прожила вместе девять лет.

В конце 1980-х шоумен закрутил роман с Лолитой Милявской и подал на развод с Шиферман. Артисты были вместе 12 лет, но поженились только в 1999 году. Цекало записал на себя дочь певицы Еву.

Пара рассталась в 2000 году. Спустя время Лолита признавалась, что Цекало изменял ей. Также она рассказывала, что после развода ей пришлось выстраивать карьеру с нуля. Она обращалась к экс-возлюбленному за помощью, но тот отказал ей.

«Я рыдала ему в трубку. Он очень менторски мне ответил, типа, ты же сама, это твой выбор, и положил трубку», — вспоминала Лолита в интервью.

Третьей женой Цекало было Виктория Галушка, сестра Веры Брежневой. Они поженились в 2008 году, брак продлился 10 лет, у пары родилось двое детей. Супруги развелись в 2018 году по инициативе шоумена, который встретил модель Дарину Эрвин.

В 2019 году телеведущий женился на Эрвин. Спустя время пара улетела в США, Беверли-Хиллз.

Чем сейчас занимается Александр Цекало

По информации «Звездача», Александр Цекало, живя за границей, продолжает руководитель бизнесом в России. Он является учредитель кинокомпании «Среда» и владеет 60% акций.

«По данным основных финансовых показателей, за 2022 год выручка компании составила 1,9 млрд рублей, а прибыль — 510 млн», — пишет «Звездач».

По данным основных финансовых показателей, за 2022 год выручка компании составила 1,9 млрд рублей, а прибыль — 510 млн. ООО «Среда и Ко» принесла Цекало 21 млн, а агентство «Среда» — 468 тысяч.

В апреле этого года Цекало попал в скандал во время шопинга в американском супермаркете: узнавшая артиста поклонница попросила его о совместном фото, а он в ответ обматерил фанатку при свидетелях.

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