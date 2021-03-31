Сестра Брежневой преобразилась после развода с Цекало

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Младшая сестра певицы Веры Брежневой и третья жена Александра Цекало Виктория Галушка после развода с продюсером заметно похудела и похорошела.

Галушка была замужем за Цекало десять лет. Они развелись в 2018 году по инициативе продюсера, который встретил новую любовь — Дарину Эрвин. Галушке, оставшейся с двумя детьми, пережить развод было непросто. Однако сейчас она взяла себя в руки и начала новую жизнь. 36-летняя Виктория заметно преобразилась и стала выглядеть значительно лучше.

Сейчас обе сестры отдыхают в Дубае. Галушка никогда не комментировала свой развод и не высказывалась по поводу возможных новых отношений. Однако, как предполагает «Экспресс-газета», изменения во внешности Виктории могут быть связаны с тем, что она снова вышла замуж.

Как писал NEWS.ru, Александру Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги. Продюсер убеждён: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода. Экс-супруга продюсера Виктория Галушка опубликовала фото на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники думали, что рядом с бывшей женой Александра Цекало новый спутник жизни. Как выяснилось, Виктория Галушка на фотографии стоит рядом с ЗАГСом рядом с адвокатом во время поездки на Украину ради смены фамилии мужа на девичью.