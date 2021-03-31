Сестра Брежневой преобразилась после развода с Цекало

Младшая сестра певицы Веры Брежневой и третья жена Александра Цекало Виктория Галушка после развода с продюсером заметно похудела и похорошела.
Галушка была замужем за Цекало десять лет. Они развелись в 2018 году по инициативе продюсера, который встретил новую любовь — Дарину Эрвин. Галушке, оставшейся с двумя детьми, пережить развод было непросто. Однако сейчас она взяла себя в руки и начала новую жизнь. 36-летняя Виктория заметно преобразилась и стала выглядеть значительно лучше.
Сейчас обе сестры отдыхают в Дубае. Галушка никогда не комментировала свой развод и не высказывалась по поводу возможных новых отношений. Однако, как
Как писал NEWS.ru, Александру Цекало пришлось выкупить фамилию, которую он дал своей бывшей жене при заключении брака, ради новой молодой супруги. Продюсер убеждён: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода. Экс-супруга продюсера Виктория Галушка опубликовала фото на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники думали, что рядом с бывшей женой Александра Цекало новый спутник жизни. Как выяснилось, Виктория Галушка на фотографии стоит рядом с ЗАГСом рядом с адвокатом во время поездки на Украину ради смены фамилии мужа на девичью.