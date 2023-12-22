Будет ответ «Слову пацана»? Куда пропал режиссер Юрий Быков, что снимает

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Быков

Режиссер Юрий Быков, известный российскому зрителю по сериалам «Метод», «Спящие» и фильму «Дурак», нечасто появляется на публике. Чем он сейчас занимается, что за сериал «Лихие» про криминальную Россию, как Быков оценил «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Чем занимается Юрий Быков

В 2017 году Быков едва не ушел из кинематографа после критики, обрушившейся на него из-за шпионского сериала «Спящие». Благодаря поддержке коллег он продолжил работу. С тех пор он успел выпустить криминальные фильмы «Завод» и «Сторож», а также сериала «Ноль».

В мае 2023 года стало известно, что Юрий Быков начал снимать криминальный сериал «Лихие» по сценарию Олега Маловичко («Нулевой пациент», «Метод», «Склифосовский»). В ноябре продюсирующая сериал компания «Среда» объявила о завершении съемок в Карелии.

Что за сериал «Лихие»

Сериал «Лихие» посвящен «лихим 90-м» в Хабаровском крае, где власть и ресурсы переходят под контроль одной из крупнейших криминальных группировок под названием «Общак». По сюжету старший егерь и охотник на медведей Павел Лиховцев, который вынужден переехать из тайги в Хабаровск вместе с юным сыном Женей, присоединяется к ОПГ, чтобы прокормить семью.

«Отец и сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке. Взрослея, Женя вливается в ОПГ Краба, который решился бросить вызов всесильному лидеру „Общака“ и готов снова начать криминальную войну на Дальнем Востоке», — сообщает «Кинопоиск».

Основой сюжета сериала стали воспоминания Евгения Демина, который стал киллером хабаровской ОПГ «Общак» и совершил первое заказное убийство в возрасте 13 лет. Бывший киллер принял участие в проекте IVI Originals «в память о своем отце Павле», писала «Газета.ru».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Быков

Как снимали сериал «Лихие»

Съемки картины начались летом и осенью 2023 года в Карелии, в Петрозаводске и Сортавале. По словам Быкова, карельская природа напоминает Хабаровский край.

«С одной стороны, удивительные красоты, а с другой — прекрасные люди и освоенные географически территории помогают создать аутентичный образ Хабаровского края, который очень важен для проекта «Лихие», — объяснил режиссер выбор локаций для съемок.

В сериале «Лихие» снимаются Артем Быстров (в главной роли), Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур. Онлайн-кинотеатр Okko также сообщил, что к проекту присоединились такие актеры, как Филипп Янковский, Аскар Ильясов, Кирилл Полухин и Владимир Епифанцев. По данным сайта «Кинопоиск», рейтинг ожидания сериала достигает 98%.

Выход сериала запланирован на 2025 год. Всего будет 16 эпизодов.

Что Быков сказал про «Слово пацана»

Юрию Быкову задавали вопросы в связи с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Параллели с его новой работой, помимо тематики, вызывает как место — провинция, удаленная от Москвы, так и время действия — «лихие 90-е», на которые пришлись крупные перемены в российском государстве. Когда руководство Татарстана призвало запретить «Слово пацана» из-за романтизации насилия и бандитизма, режиссера спросили, не опасается ли он аналогичной атаки на картину «Лихие».

Быков признался «Инфо24», что не смотрел «Слово пацана» и не вправе оценивать реакцию чиновников. Он уверен, что «Лихие» не будут восприняты как попытка романтизировать бандитский образ жизни.

«Нужно снимать кино, которое деромантизирует насилие. [Идея сериала „Лихие“ -- это] антитеза романтизации насилия, бандитизма и всего остального, [задачей было] показать тупиковый путь этого образа жизни», — подчеркнул Быков.

По словам режиссера, новый сериал представляет собой «реалистичную демонстрацию того, что [бандитизм] — это антисоциальный способ поведения, образ жизни, который не ведет ни к чему, кроме как к разрушению тех людей, которые в этом участвуют».

«В нашем случае это разрушение семьи, что еще страшнее», — добавил режиссер.

По его словам, история Евгения Демина, которая легла в основу сценария, «целиком сводится к тому, что насилие — это путь разрушения».

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