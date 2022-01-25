«Ветераны России» раскритиковали планы Быкова снять сериал про ОПГ «Общак»

После распада Советского Союза официальную власть в некоторых регионах РФ практически полностью заменили так называемые организованные преступные группировки (ОПГ), особенно в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске, Владивостоке и других, но сейчас страна «уже другая» и лишний раз напоминать гражданам о «лихих 90-х» не стоит, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Таким образом он прокомментировал планы режиссёра Юрия Быкова снять сериал про одну из крупнейших ОПГ в истории РФ «Общак».

С распадом СССР официальную власть в ряде регионов РФ практически полностью заменили ОПГ, особенно в крупных городах — Москве, Петербурге, Казани, Хабаровске, Владивостоке. Не будем подчёркивать их неофициальные названия — не хочу лишний раз романтизировать криминал. Мы помним последствия показа «Бригады». <...> И нам вновь предлагают перенестись в лихие 90-е. Может, хватит? Это не пример для подражания. Люди устали от негативных новостей и сюжетов. Им нужен позитив, другие кумиры и примеры для подражания, — подчеркнул Резяпов.

В основе сериала Юрия Быкова лягут воспоминания Евгения Дёмина, сына киллера хабаровской ячейки ОПГ «Общак», которого отец Павел с 13 лет брал на заказные убийства. Эта группировка считалась одной из крупных преступных организаций России, она действовала на Дальнем Востоке, на Чукотке и большей части Якутии с середины 80-х годов до конца 2000-х. Продюсером сериала «Лихие» станет компания «Среда» Александра Цекало.

Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в разговоре с NEWS.ru скептически отнёсся к планам режиссёра Юрий Быкова снять сериал про крупнейшую в России преступную группировку «Общак». Он считает, что режиссёр слабо разбирается в предмете и что-то интересное может получиться, если сценарий Быкову напишет «кто-то умный».