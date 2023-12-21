Последняя серия «Слова пацана»: чем все закончилось, будет ли второй сезон Состоялась премьера официальной финальной серии «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В четверг, 21 декабря, вышел последний эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Отличается ли он от слитого ранее в Сеть, чем закончилась картина, что случилось с Вовой Адидасом?

О чем 8-я серия «Слова пацана»

Большая часть группировки «Универсам» находится за решеткой в отделении полиции. Туда приходит Маратик (Рузиль Минекаев), которого считают предателем. Группировщик призывает майора Ильдара Юнусовича (Антон Васильев) найти тех, кто причастен к изнасилованию Айгуль (Анна Пересильд).

Милиционер устраивает очную ставку между членом группировки и ранее «отшитым» за предательство Ералаша Никитой. Мальчик утверждает, что найденный пистолет принадлежит Вове Адидасу (Иван Янковский), а не Турбо, как уверял Марат. После этого между парнями завязывается драка, и милиционер уводит Никиту, говоря, что не верит никому из них и ждет результаты экспертизы.

Из участка, по просьбе майора, отпускают Андрея Пальто (Леон Кемстач). Он прибегает в зал, где собирались «универсамовские», однако встречает там Кощея (Никита Кологривый), который говорит, что отшил всех участников группировки. Пальто прибегает к милиционеру Ирине (Анастасия Красовская) и спрашивает, где его сестра Юля. Инспектор ПДН рассказывает, что оформляет опеку над девочкой. Андрей вместе с Ириной идут на заседание комиссии по принятию новых членов в комсомол.

Вова Адидас (Иван Янковский) поджидает брата у подъезда и просит вынести одежду, еду и водительские права, давая деньги на подарок отцу (Сергей Бурунов). Марат отказывается сделать это и обвиняет главаря группировки в изнасиловании и смерти Айгуль, после чего уходит домой.

Мачеха Адидаса (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) приносит лежащему на кровати Марату немного еды, хотя отец мальчика отрицает плохое самочувствие сына. К группировщику приходит активист Денис Коневич (Александр Самойленко мл.) и вручает родителям почетную грамоту за то, что Марат помог задержать «особо опасного преступника» Валерия Туркина (Турбо). Отец Марата растроган и обнимает его, принося извинения.

Коневич уговаривает Марата присоединиться к комсомолу и ОКОД, чтобы отомстить за смерть Айгуль. На следующее утро группировщик приходит на заседание комиссии и отбирает галстук у комсомольца в туалете. Марат вступает в комсомол.

После этого у группировщика с Пальто происходит разговор об Айгуль и универсамовских. Марат называет пацанов сволочами, затравившими девочку. Между парнями завязывается драка.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Пальто навещает мать в психбольнице. Ирина включает радио в палате, после чего школьник приглашает ее на танец. Чтобы порадовать мать, Пальто идет на рынок за тортом «Птичье молоко». Андрей хочет купить цветы и отдает шапку за три гвоздики. После этого он встречает мужчину, у которого ранее украл проигрыватель, Андрея задерживает милиция

Вова Адидас решает уехать из Казани вместе с медсестрой Наташей. Он приходит к возлюбленной в общежитие, но застает ее в компании майора. Между Адидасом и милиционером завязывается драка. Наташа едва оттаскивает парня от милиционера, и они сбегают. На вокзале девушка покупает билеты на ближайший поезд до Адлера и видит фоторобот своего ухажера. Адидас уговаривает Наташу ехать с ним, но та плачет и отказывается, но после поцелуя все же соглашается. Адидас решается угнать машину, чтобы уехать в Гагры.

Майор приходит с обыском с отцу Адидаса. У мужчины диагностируют инфаркт, о чем по телефону Вове рассказывает мачеха. Адидас приезжает на юбилей отца и застает его в одиночестве. Глава семьи расспрашивает Вову о том, как он убил Желтого, после чего отказывается от сына, несмотря на его объяснения. К зданию подъехали милиционеры, которые пытаются задержать Адидаса, однако тот отбирает один из пистолетов и убегает от них. Майор стреляет Вове в спину. Девушка бросается спасать возлюбленного и зовет на помощь.

Коневич приводит Марата на встречу с насильником Айгуль. Бывший группировщик жестоко избивает обидчика возлюбленной в туалете. На последних кадрах руки Марата в крови, и он плачет.

В последней сцене финала проекта показана тюрьма для малолетних преступников. Заключенные в одинаковых костюмах поют «Седую ночь» Юрия Шатунова. За пианино сидит еще один заключенный, Андрей Пальто.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в сериале, рассказал, что не знает о продолжении сериала. При этом сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что история была придумана на три сезона, но решение о продолжении, должен принимать режиссер Жора Крыжовников.

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