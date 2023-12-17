«Ему нужны любовь и поддержка»: Кологривый пожалел Кощея из «Слова пацана» Актер Никита Кологривый пожалел Кощея из сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Актер Никита Кологривый пожалел своего героя Кощея из криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что он сказал о персонаже, работе на съемках, состоял ли он в группировках?

За что Кологривый пожалел Кощея из «Слова пацана»

Актер рассказал, что ему было некомфортно примерять на себя образ главы группировки, который по ходу сюжета становится источником бед внутри коллектива. Кологривый назвал эту роль тяжелой и неприятной, поскольку персонаж «транслирует агрессию, тяжелые мысли».

Чтобы сыграть Кощея, актеру «приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми». Артист признался, что испытывался сложности с погружением, но не с исполнением.

«В чем-то он мне близок. Я старался делать из него человека, наряжать в какие-то чувства, близкие мне. Кощей одинок, немного романтик. Где-то он поступает мудро, где-то ему нужны любовь и поддержка, которых он лишен. Играть человека с поломанной судьбой — интересно», — рассказал Кологривый в интервью NGS.ru.

Актер объяснил, что его персонаж, как и любой «киношный злодей», одинок. По словам Кологривого, Кощей обладает рядом положительных черт: инакомыслие, внесистемность, житейская мудрость и хитрость. Актер не может похвалить своего персонажа за трусость, хладнокровность, беспринципность и бесчеловечность.

Фото: Пресс-служба Wink

Состоял ли Кологривый в группировках

Актер признался, что не состоял в бандах, но участвовал в драках, что, по его мнению, оставалось на уровне юношеской романтики.

«Я никогда не был вхож ни в какие группировки, занимался спортом — боксом. На районе я появлялся, даже участвовал в потасовках, но это было на уровне юношеской романтики. Я всегда боялся таких историй и не хотел погружаться туда», — подчеркнул Кологривый.

Как Кологривый объяснил феномен группировок

По мнению артиста, люди сбиваются в стаи из-за «ощущения, что их некому защитить». Кологривый считает, что «чем больше общество беспомощно, тем больше оно сбивается в беспомощные формирования».

«Они (люди. — NEWS.ru) становятся жестокими и защищают себя сами. Мне кажется, мы должны сформировать такую среду, чтобы людям не хотелось создавать никаких защитных сообществ, чтобы мы сосуществовали друг с другом и уважительно друг к другу относились, причем классово», — призвал артист.

Он подчеркнул, что в картине нет романтизации бандитизма, а «сериалу завидуют и пытаются его сломать». Кологривый обратил внимание, что тема картины сложная, ведь в сериале рассказывается «о смерти, о трагедии того времени».

После того как сериал раскритиковали за романтизацию бандитизма, а в Сети стали появляться видео, как подростки воспроизводят сцены из ленты, Кологривый обратился к молодежи и призвал их не подражать персонажам.

«Школьники, перестаньте ерундой заниматься, будьте хорошими, честными ребятами. Не балуйтесь!» — заявил актер.

Что Кологривый сказал о съемках в «Слове пацана»

В недавнем интервью актер отметил, что атмосфера на площадке была замечательная, но строгая и собранная. Кологривый добавил, что на площадке были и веселые моменты, однако команда старалась сконцентрироваться и работать на общее дело.

Кологривый считает, что ему хорошо даются роли негативных персонажей, в том числе в сериале «Слово пацана».

«Кощей, которого я играю, — это реально существовавший персонаж. Одинокий, глубоко несчастный человек, четко определившийся, по какой дорожке он пойдет. Он никому не верит и точно знает, что будет обманут, а потому так легко нарушает принципы и клятвы, хитрит и хладнокровно расправляется со всеми, кто встает на его пути», — рассказал актер.

Читайте также:

8-я серия «Слова пацана»: сюжет слива, когда выйдет, почему переснимают

Какие сериалы Жоры Крыжовникова стоит посмотреть после «Слова пацана»

Вова Адидас, Кощей, Пальто из «Слова пацана»: были ли они в реальности