«Рублю топором»: сценарист «Слова пацана» о том, почему он «убивает» героев Сценарист Золотарев объяснил «убийство» персонажей желанием вызвать эмоции

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сценарист не должен жалеть зрителя, нужно каждый раз вызывать у него целый спектр эмоций, заявил сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также блокбастеров «Вторжение» и «Лед» Андрей Золотарев в программе «Медийные лица» на RuTube. По его словам, «надо обострять то, что болит».

Когда я сценарист, я просто «рублю топором». Нельзя жалеть, надо прямо зажмуриться и рубить, потому что надо обострять. Надо обострять то, что болит, — говорит он.

Он также подтвердил, что авторы отправляют героев «в кому» или «убивают» из-за занятости актеров в других проектах. Однако есть и другие причины. В пример он привел картину «Лед-2», где сценаристы «вывели» одну из героинь, так как хотели рассказать другую историю.

До этого Золоторев заявил, что словосочетание «доброе кино» в российских кинематографических кругах давно стало чуть ли не ругательством. При этом, по его словам, искусство никому ничего не должно. Он признался, что совершенно не возражает против «позитивного» кинематографа.

Ранее режиссер и продюсер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников заявил, что восьмая серия проекта официально появится в Сети 21 декабря. При этом заключительную серию было решено переделать, потому что создатели захотели иначе закончить историю.