Сценарист «Слова пацана» заявил, что в России плохо делают доброе кино Сценарист Золотарев: словосочетание «доброе кино» стало ругательным

Снимать позитивные фильмы нужно, но словосочетание «доброе кино» в российских кинематографических кругах давно стало чуть ли не ругательством, заявил в беседе с «360» сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев. При этом, по его словам, искусство никому ничего не должно.

Я боюсь словосочетания «доброе кино», оно стало ругательным, к сожалению. <...> Многие люди приходят и снимают доброе кино очень плохо. Потом это доброе кино никто не смотрит, не потому что доброе кино — это плохо, а просто потому что его плохо делают, — высказал мнение сценарист.

Он также признался, что совершенно не возражает против «позитивного» кинематографа. Так, по словам Золотарева, он является автором сценария к новой части трилогии «Лед», которая скоро на экраны, и речь в которой идет не про злодеев и бандитов. Эта история как раз придется по душе любителям добрых кинолент, подчеркнул кинодеятель.

Ранее режиссер и продюсер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников заявил, что восьмая серия проекта официально появится в Сети 21 декабря. При этом заключительную серию было решено переделать, потому что создатели захотели иначе закончить эту историю.