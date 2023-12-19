В России могут появиться семечки, пиво и сосиски под маркой «Слово пацана» Предприниматели массово подают заявки на регистрацию бренда «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В декабре 2023 года в Роспатент поступило сразу пять заявок от предпринимателей на регистрацию товарного знака «Слово пацана», пишут «Ведомости». Всплеск интереса к бренду вспыхнул на фоне популярности одноименного сериала, отмечает издание. Российские компании хотят продавать под маркой «Слово пацана» шампуни, одеколон, бритвы, дрели, утюги, семечки, сосиски и пиво, говорится в сообщении.

По данным издания, российские предприниматели также претендуют на выпуск кухонной посуды, лимонадов, соков, энергетиков, чипсов, кофе и чая под брендом «Слово пацана». Сейчас все поданные заявки находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось о возможности выхода продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако эту информацию не подтвердили ни режиссер картины Жора Крыжовников, ни другие участники съемочной группы. В то же время слухи начали использовать мошенники, которые выманивают у людей по всей России деньги через объявления о кастинге во второй сезон. Артистам пришлось предупреждать поклонников об обмане.

До этого сценарист сериала Андрей Золотарев рассказал, что история героев «Слова пацана» — подростков из первых банд в Казани 1980-х годов — «была продумана на три сезона». В то же время ответственность за продолжение он возложил на Крыжовникова. Крыжовников на многочисленные вопросы журналистов ответил, что есть люди, которые хотят продолжения.