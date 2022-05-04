Телефонные мошенники выманили миллион рублей у балерины Большого театра

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники выманили у балерины Большого театра 23-летней Татьяны Осиповой миллион рублей. На протяжении семи часов девушке звонили, представляясь сотрудниками Центробанка и полиции, и уговаривали «сохранить деньги» после взлома банковского счёта, передаёт Telegram-канал «112».

Девушке рассказали, что произошла утечка данных и на неё незаконно хотят оформить кредит на крупную сумму, — говорится в сообщении.

Мошенники предложили Осиповой «помощь»: чтобы предотвратить мнимую угрозу, балерина должна была подать заявку на получение другого кредита, обналичить деньги и перевести их на некоторый «безопасный счёт». Артистка последовала всем инструкциям мошенников, после чего лишилась более одного миллиона рублей.

В настоящее время делом занимаются полицейские. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее в Центробанке рассказали о снижении активности телефонных мошенников. По данным ведомства, их активность с конца февраля сократилась почти в пять раз.