«У Америки 24 часа на ответ»: иностранцы о съёмках российского кино на МКС

Американские пользователи Twitter прокомментировали успешное возвращение российской съёмочной группы на Землю. По мнению жителей США, Голливуд должен повторить успех России. Комментарии появились под соответствующим постом американского телеканала CBS на своей странице в Twitter.

У тебя 24 часа, чтобы повторить, Америка, — написал пользователь с именем Хулиан Гарсиа.

Многие поздравили участников съёмочного процесса с возвращением, а некоторые выразили свои сомнения по поводу качества будущей картины. Нашлись и те, кто назвал весь процесс частью пропагандисткой машины Кремля.

Известно, что артисты Владимир Машков и Юлия Пересильд расписались на спускаемом аппарате космического корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), который в воскресенье утром приземлился в степи в Казахстане.

17 октября в 07:35 по московскому времени корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту успешно приземлился в плановой точке, находящейся в 148 км юго-восточнее города Жезказган (Казахстан). Их встречали военнослужащие Центрального военного округа и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.