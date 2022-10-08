Толстой, Солженицын, Пастернак: кто отказывался от Нобелевской премии За всю историю Нобелевской премии были награждены 984 человека, но принять ее соглашался не каждый

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Лев Толстой в Ясной Поляне, 1903 год

6 октября 2022 года Нобелевский комитет присудил престижную награду в области литературы французской писательнице Анни Эрно, а ровно 116 лет назад, 8 октября русский писатель Лев Толстой стал первым в истории премии победителем, отказавшимся от внушительной денежной премии. NEWS.ru рассказывает, кто и почему отказывался от Нобелевки за всю 121-летнюю историю награды.

Русский писатель Лев Толстой был первым и остается самым известным отказником от Нобелевской премии. Еще в 1901 году, когда она была вручена впервые, Толстой считался самым вероятным кандидатом, но награду получил поэт из Франции Рене Франсуа Арман Сюлли Прюдом. Хотя вся Европа уже зачитывалась произведениями Льва Николаевича.

Однако в то время премия была слишком сильна связана с политикой. По мнению секретаря шведской академии Карла Вирсена, «Толстой открыто осуждал все формы цивилизации и настаивал принять примитивный образ жизни, оторванный от всех правил высокой культуры». Это не соотносилось с принципами Нобелевского комитета, поэтому в течение пяти лет Толстого игнорировали.

А в 1906-м Академия наук в Петербурге решила поддержать Льва Толстого и заявила его номинантом. Но писатель, узнав об этом, написал письмо своему финскому переводчику Арвиду Ярнефельту с просьбой исключить его имя из списка.

Во-первых, это избавило меня от большого затруднения распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но всё же мною глубоко уважаемых, — писал Толстой.

Арвид отправил в комитет перевод письма, и Нобелевской премией наградили малоизвестного поэта Кардуччи Джеозуэ.

В 1925 году Бернард Шоу частично отказался от премии, которую ему присудили за «творчество, отмеченное идеализмом и гуманизмом, за искрометную сатиру, которая часто сочетается с исключительной поэтической красотой». Он был противником всевозможных наград и отказался от материальной части, хотя статус нобелевского лауреата все-таки принял.

В некоторых источниках сообщается, что Шоу не видел «необходимости в публичной похвале». Он хотел отказаться от награды целиком, но по настоянию жены Шарлоты, видевшей в Нобелевской премии награду не только лично Бернарда, но и всей Ирландии, согласился принять титул лауреата. А полагающееся материальное состояние Шоу предложил потратить на финансирование перевода произведений Августа Стриндберга со шведского на английский.

Фото: Scherl/Global Look Press Ирландский драматург Джордж Бернард Шоу

В 1938 и 1939 годах сразу трое немецких ученых: химики Рихард Кун, Адольф Бутенандт и физиолог Герхард Домагк не смогли получить заслуженные награды, потому что Адольф Гитлер запретил гражданам Германии получать Нобелевские премии. В итоге медали ученым вручили после окончания Второй мировой войны, а деньги остались в Нобелевском фонде.

В 1958 еще один русский писатель вынужденно отказался от престижной награды. Это был Борис Пастернак, которой тремя годами ранее опубликовал за границей роман «Доктор Живаго». Книгу запретили в СССР, а номинацию на Нобелевскую премию, инициированную Западом, восприняли как «акт антисоветской пропаганды». В связи с этим событием Пастернак подвергся травле со стороны советского правительства и ряда коллег и отказался от премии. Через два года Пастернак умер от рака легких, а спустя 29 лет после его смерти 9 декабря 1989 года медаль лауреата Нобелевской премии вручили членам семьи Бориса Пастернака.

Примерно такая же история 12 лет спустя приключилась с Александром Солженицыным, удостоенным премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1970 году он уже был изгоем в СССР. После романа «Один день Ивана Денисовича» и нескольких рассказов ему запретили публиковать что-либо еще, исключили из Союза писателей, осудили в СМИ. О Солженицыне говорили, западный мир наградил его за «антисоветские сочинения».

Солженицын боялся ехать в Стокгольм, поскольку боялся оказаться отрезанным от родных и близких. К тому же его жена в то время ждала первенца. Какое-то время в шведском посольстве в Москве шли переговоры о возможном вручении без личного присутствия писателя. Но шведский посол Гуннар Ярринг объявил, что церемония должна быть личной. Тогда Солженицын отказался от получения награды, посчитав условия «оскорблением самой Нобелевской премии», и спросил, не является ли премия «чем-то, чего следует стыдиться, чем-то, что нужно скрывать от народа». Но Нобелевскую премию писатель все-таки получил — награждение состоялось 10 декабря 1974 года, когда писателя уже выслали из СССР за роман «Архипелаг ГУЛАГ».

Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS Писатель Александр Солженицын

Среди знаменитых отказников был еще один всемирно известный писатель — Жан Поль Сартр. В 1964 году французского философа и драматурга ждала Нобелевская премия по литературе «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Но Сартр, подобно Льву Толстому, отказался от награды по философским соображениям. Он опасался, что звание лауреата Нобелевской премии станет препятствием для его независимости. Писатель даже написал соответствующее письмо с просьбой, но оно пришло не вовремя — Сартра уже выбрали победителем. Впрочем, в том же году драматург еще раз удивил общественность, заявив, что уходит из литературы, и назвав ее «суррогатом действенного преобразования мира».

Последней на данный момент писательницей, совершившей аналогичный поступок, стала Эльфрида Елинек. Она посчитала себя недостойной награды. В 2004 году Елинек, известная по роману «Пианистка» (по этому сюжету Михаэль Ханеке снял знаменитый одноименный фильм), отказалась от статуса лауреата (но не от денег). По официальной версии, Эльфрида сочла, что Нобелевскую премию ей могли выдать «для галочки» — в поддержку феминизма, разбавляя тем самым число представителей-мужчин.

К слову, за всю историю Нобелевской премии были награждены 984 человека. 59 из них — женщины.