Театры и кинотеатры Москвы разошлись в отношении к QR-кодам для зрителей

Минкультуры РФ ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве. Ведомство рекомендовало столичным театрам и кинотеатрам проверять QR-коды у зрителей, пришедших на спектакли и киносеансы. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в залах разрешается одновременно присутствовать не более чем 50% посетителей от общей вместимости, но не свыше 500 человек. В случае выполнения рекомендаций о введении системы QR-кодов власти обещают снять ограничение и разрешить пропускать более 500 человек. Это выгодно прежде всего крупным залам: чем больше зрителей, тем выше будет выручка от проданных билетов.

NEWS.ru поинтересовался у руководителей столичных театров и представителей сетей кинотеатров, одобряют ли они подобные меры и готовы ли выполнять их.

Директор театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок считает, что если власти действительно разрешат заполнять зал на 50% и не ограничиваться 500 местами, то соблюдение рекомендаций оправданно. Однако на вопрос о готовности учреждения контролировать проход зрителей по QR-кодам он ответить затруднился: объявление о новых ограничениях совпало с закрытием театрального сезона.

Если нам при этой мере будет разрешена загрузка залов на 50%, то думаю, что это оправданно. Пока мы не готовимся [пускать зрителей по QR-кодам], так как мы 4 июля закрываем сезон, а открытие у нас 6 сентября. В эту тему пока ещё не погружались, — сказал Крок.

Он отметил, что «каждый нормальный человек должен пойти и сделать себе прививку» от COVID-19, если нет противопоказаний, чтобы «вернуться к нормальной жизни».

Те, кто не может по показаниям здоровья [вакцинироваться], должны пойти к врачу и получить справку. Все остальные просто обязаны сделать прививку, если хотим вернуться к нормальной жизни. Это даже не обсуждается, — считает директор театра Вахтангова.

Кирилл Крок признался, что привился от COVID-19 ещё в начале марта и нисколько не жалеет об этом.

Ирина Апексимова заявила, что возглавляемый ею театр на Таганке готов к тому, чтобы пропускать зрителей в залы по QR-кодам. Ограничительные меры на фоне пандемии она считает оправданными и необходимыми.

Театр всегда был и должен оставаться безопасным местом во всех смыслах, — отметила актриса в комментарии для NEWS.ru.

Редакция также направила официальный запрос сети кинотеатров «Каро» по поводу готовности компании принимать посетителей по QR-кодам. Мы спросили, разрешит ли сеть зрителям, не имеющим QR-кодов, проходить в залы вместимостью менее 500 человек. Но ответить на этот вопрос в компании не смогли.

У нас есть сформулированная позиция по поводу прививок: «Уважая право любого на отказ от прививки, мы также понимаем, что никакого другого пути остановить пандемию нет. Большая часть сотрудников компании уже сделали прививки». На остальные вопросы пока ответить не готовы, увы, — ответили в пресс-службе «Каро» на запрос NEWS.ru.

В пресс-службе сети кинотеатров «Москино» заявили, что также знают о рекомендации властей и соответствующее письмо от департамента культуры получено. Но будет ли «Москино» выполнять эти рекомендации, в компании ответить затруднились.

С 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы рассказал, где и как можно проверить такой код. В ведомстве пояснили , что в настоящее время это возможно в приложениях «Помощник Москвы» и «Московский транспорт». В первом из них необходимо авторизоваться, во втором это не требуется. Кроме того, в ближайшее время проверка QR-кодов будет доступна ещё в одном приложении — «Метро Москвы».

Получить QR-код можно в электронной медицинской карте москвича, в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», на порталах госуслуг и мэра столицы, а также в поликлинике. Наличие QR-кода означает, что его обладатель прошёл вакцинацию от коронавируса, имеет отрицательный ПЦР-тест или уже переболел COVID-19.