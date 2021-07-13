«Там живут бомжи»: Газманов рассказал о своей квартире в Латвии

Народный артист России Олег Газманов рассказал о судьбе своей квартиры в Латвии. В страну его не пускают, а налоги на недвижимость платить приходится. Певец не исключает, что там сейчас живут бомжи или дом уже просто развалился, передаёт издание «Дни.ру».

Газманов продолжает исправно платить налоги и не хочет продавать дом. Всё из-за того, что в Латвии резко упали цены на недвижимость. Артист не хочет терять столько денег, поэтому пока намерен продолжать «поднимать экономику» европейской страны.

Просто жалко отдавать в три раза дешевле, чем покупал. Причём цены рухнули после того, как меня перестали туда пускать — сами себя наказали! — сказал Газманов.

В каком состоянии сейчас квартира, певец не знает.

Газманов вместе с Иосифом Кобзоном и Валерией ещё в 2014 году попали в чёрный список Министерства иностранных дел Латвии. Из-за «агрессивной поддержки» аннексии Крыма им запретили въезд на территорию страны.

Ранее сообщалось, что испанский актёр и режиссёр Антонио Бандерас решил продать принадлежащий ему коттедж в деревне Кобэм в графстве Суррей, Англия, со скидкой. Теперь дом стоит 2,95 млн фунтов (что по нынешнему курсу — 305 млн рублей). Внутри порядка пяти спален, а также просторная гостиная, кинозал и другие изыски.