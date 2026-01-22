Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:35

Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца

Сын Золотовицкого заявил, что до сих пор не может осознать смерть отца

Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова Церемония прощания с Игорем Золотовицким на Основной сцене МХТ имени А. П.Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Старший сын покойного актера и режиссера Игоря Золотовицкого Алексей признался, что семья до сих пор не может полностью осознать произошедшую утрату. Он опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на девятый день после смерти отца, отметив, что все еще надеется увидеть родителя.

Девять дней без папы. Кажется, мы просто разъехались по делам и скоро увидимся, — написал Золотовицкий.

Ранее сообщалось, что Московский художественный театр имени А. П. Чехова принял решение сохранить в репертуаре все спектакли с участием Золотовицкого. Роли заслуженного артиста России будут исполнять его ученики. Единственным исключением станет спектакль «Дом» режиссера Сергея Пускепалиса. Эта постановка 2011 года была создана специально для Золотовицкого.

Прежде театральный критик Марина Райкина отметила в разговоре с NEWS.ru, что Золотовицкий был «человеком-праздником», он любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому его так любили студенты. Она добавила, что большую роль в характере актера сыграло то, что он родился и вырос в солнечном Узбекистане.

Источник, близкий к окружению Золотовицкого, сообщил о смерти ректора Школы-студии МХАТ из-за онкологического заболевания 14 января. Звезда фильма «Курьер» умер в возрасте 64 лет.

