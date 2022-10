СВО, иноагенты, добрая Россия: какой получилась антиутопия Пелевина «KGBT+» 19-й роман писателя может одновременно порадовать и разочаровать поклонников

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Один из самых известных и плодовитых российских авторов современности Виктор Пелевин не изменил собственной традиции и выпустил осенью новый роман. Несмотря на слухи в Сети, что новинки от Пелевина ждать не придется, «KGBT+» появился на книжных полках уже 29 сентября. NEWS.ru рассказывает, каким получился новый роман писателя и порадует ли он поклонников Пелевина.

Десятый год подряд Виктор Пелевин выпускает очередное рассуждение на тему «Россия прошлого и будущего». Причем каждый раз поклонники писателя уверены — в новом году Пелевин точно не успеет издать роман, а если и успеет, то потеряет в актуальной повестке. Однако даже в ковидный 2020-й писатель умудрился описать происходящее в романе «Непобедимое солнце».

Этим летом в Сети появились слухи, что новой книги не будет. А издательство «Эксмо», эксклюзивно работающее с Пелевиным последние годы, только подогревало домыслы. Однако роман вышел, хоть и с некоторым опозданием, и за неполную неделю с релиза получил как новых поклонников, так и хейтеров. Рассказываем обо всем по порядку.

«KGBT+» — это продолжение предыдущего романа Transhumanism Inc. Поэтому тем, кто не читал прошлую книгу, будет непросто продраться сквозь дебри знаменитых пелевинских метафор и неологизмов. Например, что такое «кукуха», «нейрострапон» и «нулевой таер»? Кто такие Гильдерстерн, вбойщик и Люсефедор? Мир героев в обоих романах идентичен, и главный персонаж последнего — прямой потомок пары, описанной в одном из рассказов Transhumanism Inc. Поэтому, чтобы не ломать себе голову над тем, кто такой Сасаки-сан, как он попал в банку с тянками и почему решил реинкарнироваться в теле сына Ивана и Няши из предыдущих рассказов, лучше прочесть первую часть.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Композиционно «KGBT+» делится на две части: безыроничную повесть «Дом Бахии» и сделанный под автобиографический роман «KGBT+». История начинается в России далекого будущего, где губительный патриархат заменили просвещенным феминизмом. Виктор Олегович поет оду матриархату еще со времен iPhuck10, но, как водится, в своей сатирической манере.

Всё человечество получило импланты, с помощью которых корпорация Transhumanism Incorporated жестко контролирует общественную повестку и мысли населения. Правящая элита давно передала свои мозги (буквально) в лондонское подземное хранилище и управляет миром из стеклянных банок, которые поддерживают мыслительный орган в тонусе. Россия превратилась в Доброе Государство, где совсем недавно сменилась власть, которая теперь ведет борьбу с иноагентами — так называемыми рептильными влиятелями. Тем временем в Европе царит демократический ислам, Америка скрыта за атлантическим файерволом, а за степями Курган-Сарая — великая азиатская империя Да Фа Го, о которой вообще мало что известно. На планете наступила зеленая эра: люди перемещаются по дорогам на телегах и практикуют землевладение.

Всеми банками с мозгами, которые выстроились в свою иерархию под названием «таеры», управляет некто Гольдерстерн, или Гоша. Он личность влиятельная и почти мифическая. По сути — тот, чье имя нельзя называть. Ибо за упоминание всуе можно схлопотать за оскорбление чувств верующих всевозможных культов. Но заработать себе на банку могут лишь избранные. А основная масса — гомики (от Homo sapiens), которых держат на электронных ошейниках-кукухах. Разумеется, для их же удобства.

Главный герой романа Салават после смерти родителей воспитывается в военном учебном заведении, где из него готовят специалиста по психологической войне. В будущем парень должен убалтывать террористов, ныряя им прямо в мозг. Но во время учебной практики террористка несанкционированно взрывается, и Салавата исключают за профнепригодность и отправляют на гражданку с чипом офицера-мозговеда в голове.

Лишившись смысла жизни, парень знакомится с продюсером Люсефедором, который видит в Салавате будущего вбойщика. Так теперь называется рэпер, зачитывающий перед многотысячной толпой ритмичные монологи. Его речитатив должен заразить слушателей нужной Доброму Государству пропагандой. Проект получает название «KGBT+» (ироничное сочетание КГБ и ЛГБТК+), а молодой человек меняет данное родителями имя Салават (образованное из слов «сало» и «вата») на короткое Кей.

Немало литературных критиков быстро охарактеризовали эту часть сочинения автобиографической, потому как Кей по ходу повествования троллит и клеймит организации и общественность. Так, прилетело админам канала «Безжалостный феллатор», раскрывшим местонахождение Пелевина. Невольно вспоминаются расследования Mash и The Blueprint 2021 года с публикацией вероятных свежих фото автора. Как известно, Пелевин избегает появляться на публике. Тут же речь идет и о «кабальном контракте», который обязывает автора выпускать по книге в год, а также о слове из пяти букв, которое нельзя произносить. Прилетело и звездам, без конца печатающим свои истории успеха...

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

На 550 страницах текста Виктор Пелевин иронизирует над законодательством об иноагентах, остро высказывается в отношении СВО и всё же дает свой ответ, как пережить происходящее: ничего не делать и просто наблюдать. «KGBT+» точно не стоит начинать читать, если хочется отстраниться от новостной повестки. Это нелегкое чтиво для новичка в пелевинском мире, но очередной кирпичик (пусть и не самый ровный с художественной точки зрения) в многотомной философии Виктора Олеговича. По Пелевину уже принято отслеживать ежегодный этап развития России. Это одновременно зеркало и испытание для самого автора. Как он с ним справился — каждый читатель решит сам. Но ясно одно: из активного участника Виктор Пелевин перешел в статус отстраненного наблюдателя. Let it Be.