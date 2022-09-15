«Эксмо» назвало причину задержки выхода нового романа Виктора Пелевина «Эксмо»: выход нового романа Пелевина хотели приурочить ко дню рождения писателя

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Издательство «Эксмо» задерживает выход нового романа Виктора Пелевина «KGBT+», поскольку хотело приурочить его к юбилею писателя — 22 ноября ему исполнится 60 лет, сообщила в беседе с RTVI начальник отдела современной российской прозы Юлия Селиванова. Она также объяснила задержку «творческим процессом».

В этом году выпускаем роман позже, потому что у нас все же не конвейер, а творческий процесс. И мы хотели бы приурочить выпуск ко дню рождения писателя, чтобы одно событие подсветило другое: день рождения в ноябре — как раз есть время стать в топ-продаж к праздничной дате, — рассказала Селиванова.

Традиционно новый роман писателя выходит к осени, однако в 2022 году этого не произошло, из-за этого появились слухи, что Пелевин не будет выпускать новую книгу в этом году.

Ранее стало известно, что новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» появится в продаже 29 сентября. Книга также выйдет в электронном и аудиоформате. Среди принявших участие в ее озвучивании значится российский актер Максим Суханов.

Книга будет представлять собой историю звезды шоу-бизнеса будущего — стримера по имени KGBT+, охарактеризованного как «титан перформанса и духа». Роман написан от лица самого KGBT+, который подробно рассказывает историю создания своих произведений и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства и покушения.