«Эксмо» объявило дату выхода нового романа Виктора Пелевина Новый роман Виктора Пелевина «KGBT+» выйдет в свет 29 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая книга Виктора Пелевина «KGBT+» появится в продаже 29 сентября и выйдет одновременно в издательстве «Эксмо» и на сервисе цифровых книг ЛитРес, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-релиз издательства. Кроме того, книга выйдет в электронном и аудиоформате, среди принявших участие в ее озвучивании значится российский актер Максим Суханов.

Роман будет доступен для покупки [с 29 сентября], начиная с 20:22 во всех книжных магазинах страны, — сказано в пресс-релизе.

Книга будет представлять собой историю звезды шоу-бизнеса будущего — стримера по имени KGBT+, охарактеризованного как «титан перформанса и духа». Роман написан от лица самого KGBT+, который подробно рассказывает историю создания своих произведений и комментирует сложные факты своей биографии, включая убийства и покушения.

Ранее предыдущий роман Пелевина «TRANSHUMANISM INC» вошел в тройку наиболее популярных книг жанра антиутопии после начала спецоперации на Украине. Как сообщили в компании «ЛитРес», наибольшей популярностью в этом жанре также пользуются роман Джорджа Оруэлла «1984» и трилогия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». В целом же в марте 2022 года продажи электронных и аудиокниг среди пользователей «ЛитРес» в жанре антиутопии выросли на 33% в сравнении с предыдущим месяцем.