Россияне заинтересовались антиутопиями после начала действий на Украине

После начала спецоперации на Украине в России выросли продажи антиутопий. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в компании «ЛитРес», в тройку наиболее популярных книг этого жанра вошли роман Джорджа Оруэлла «1984», «TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина и трилогия Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».

В марте 2022 года продажи электронных и аудиокниг среди пользователей ЛитРес в жанре «антиутопия» выросли на 33% в сравнении с предыдущим месяцем, — пояснили в компании.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса об отношении россиян к действиям России на Украине. Как сообщается на сайте ВЦИОМа, решение о проведении спецоперации скорее поддерживают 76% граждан России, что на 11% превышает результаты опроса 25 февраля. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных, что на 10% меньше, нежели 25 февраля.

Представление о целях РФ остаётся неизменным: 42% опрошенных считают, что цель — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории. 21% назвал целью изменение политического курса Украины и очистку её от нацистов, 18% заявили о необходимости защитить население Донбасса. 4% опрошенных считают целью оккупацию Украины и присоединение её к России.