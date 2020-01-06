https://static.news.ru/photo/18901a0c-32ae-11ea-bfde-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix.com

Судья в Рио-де-Жанейро вынес решение, согласно которому стриминговая платформа Netflix должна прекратить показ картины "Первое искушение Христа".

Ранее бразильская католическая организация подала петицию, заявив, что лента задела «честь миллионов католиков», уточняет LBC. В фильме рассказывается о библейском персонаже, который возвращается домой в свой 30-й день рождения и знакомит семью с предполагаемым бойфрендом.

A Brazilian judge has ordered Netflix to stop showing a film which portrays Jesus as a gay man. https://t.co/3LGy5Fe98o — LBC News (@LBCNews) January 9, 2020

Создатели картины защищали её, указывая на свободу самовыражения. 46-минутную комедию сняла группа бразильских YouTube-комиков Porta dos Fundos на португальском языке. Её офис в канун Рождества забросали бутылками с зажигательной смесью.

В компании Netflix заявили, что не будут комментировать решение судьи. Комики также отказались от комментариев.