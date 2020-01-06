Судья в Рио-де-Жанейро вынес решение, согласно которому стриминговая платформа Netflix должна прекратить показ картины "Первое искушение Христа".
Ранее бразильская католическая организация подала петицию, заявив, что лента задела «честь миллионов католиков», уточняет LBC. В фильме рассказывается о библейском персонаже, который возвращается домой в свой 30-й день рождения и знакомит семью с предполагаемым бойфрендом.
A Brazilian judge has ordered Netflix to stop showing a film which portrays Jesus as a gay man.https://t.co/3LGy5Fe98o
Создатели картины защищали её, указывая на свободу самовыражения. 46-минутную комедию сняла группа бразильских YouTube-комиков Porta dos Fundos на португальском языке. Её офис в канун Рождества забросали бутылками с зажигательной смесью.
В компании Netflix заявили, что не будут комментировать решение судьи. Комики также отказались от комментариев.
Как сообщал NEWS.ru, на сайте Change.org появилась петиция с требованием удалить фильм. В пояснении говорится, что авторы проекта оскорбили всех христиан и обязаны публично опровергнуть то, что Иисус был геем. Петиция собрала уже более 2,3 млн подписей.