Ранее бразильская католическая организация подала петицию, заявив, что лента задела «честь миллионов католиков», уточняет LBC. В фильме рассказывается о библейском персонаже, который возвращается домой в свой 30-й день рождения и знакомит семью с предполагаемым бойфрендом.

A Brazilian judge has ordered Netflix to stop showing a film which portrays Jesus as a gay man. https://t.co/3LGy5Fe98o