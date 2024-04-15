Суды, дружба со Слепаковым, «шуры-муры» с Гузеевой: чем занимается Харламов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Telegram-канал SHOT сообщил, что сеть закусочных «Хот Дог Бульдог», принадлежащая комику Гарику Харламову, снова проиграла суд булочной. Что известно об этом деле, как юморист высказывался об СВО и уехавшем коллеге Семене Слепакове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чем занимается артист?

Из-за чего заведение Харламова судится с булочной

По данным SHOT, пекарня «Хлеб на радость» выиграла дело, которое было принято к рассмотрению еще прошлым летом.

По информации СМИ, сотрудники пекарни утверждали, что поставляли свежие булочки для заведений сети с 2021 по 2022 год, однако им не оплатили 310 тысяч рублей. Согласно версии SHOT, сначала пекарня выиграла дело и получила около 800 тысяч рублей, но потребовала дополнительно еще 100 тысяч на оплату услуг адвоката.

В сообщении канала говорится, что суд вынес решение в пользу пекарни «Хлеб на радость», поэтому сеть «Хот Дог Бульдог» должна будет заплатить 58 тысяч судебных издержек. Также канал выяснил, что было открыто исполнительное производство в отношении сети из-за задолженности за связь.

Как пишет SHOT, некоторое время назад судебные приставы также начали производство после того, как сеть «Хот Дог Бульдог» проиграла суд компании «Кантриком», которая занимается услугами связи для бизнеса. По данным канала, компания юмориста задолжала 58,1 тысячи рублей.

Что комик говорил про Слепакова и СВО

Гарик Харламов заявлял, что отъезд многих артистов из России после начала спецоперации — их личный выбор.

«Среди уехавших есть друзья мои. Например, Семен Слепаков. Это их личный выбор, мое мнение здесь вряд ли будет иметь какое-то значение. Я Сеню люблю, и он для меня остается другом — по моей истории жизненной, которая нас связывает. Это его позиция по поводу ситуации», — высказывался юморист «Абзацу».

На вопрос об отношении к спецоперации Харламов ответил, что не хочет говорить о политике.

«Я тот человек, который не хотел бы говорить о политике в данную секунду», — добавил комик.

Что известно об отношениях Харламова с Гузеевой

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что после совместных съемок у ее коллеги Ларисы Гузеевой и комика Гарика Харламова завязалась дружба. Речь идет о совместной работе над фильмом «Теща».

«У них с Ларисой шуры-муры», — заявила Сябитова.

Она также добавила, что раньше артистка испытывала к Харламову искреннюю неприязнь. Виной тому — его регулярные насмешки над шоу «Давай поженимся» и смонтированные по следам передачи ролики с самой Гузеевой. Сейчас же, как отмечает Сябитова, ее коллега по программе поменяла отношение к Харламову и даже пробовала найти недавно расставшемуся с женой комику новую невесту.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я же ответил: „Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы“. Так и начали работать, было весело, а в итоге получился очень крутой эксперимент», — вспоминал Харламов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева и Гарик Харламов

Гарик Харламов длительное время обменивался в соцсетях претензиями и насмешками с Ларисой Гузеевой.

Харламов признавался, что после публикации поста с Гузеевой на него «поднялся какой-то неприятный вой». Эта реакция побудила его продолжать шутить о телеведущей.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявляла Гузеева в программе «Давай поженимся».

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