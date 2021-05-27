Стало известно, сколько в 2020 году заработала Собчак

https://static.news.ru/photo/ef34449c-bf8a-11eb-93a3-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: sob4ak/facebook.com

На сайте мэра Москвы опубликовали декларации о доходах деятелей культуры в 2020 году. Стало известно, сколько заработала телеведущая Ксения Собчак, обогнавшая всех директоров столичных музеев, худруков театров и прочих.

Судя по декларациям, среди супругов деятелей культуры больше всех зарабатывает Собчак. Она задекларировала за 2020 год 212,7 млн рублей. При этом её супруг, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, заработал всего 17,9 млн.

Среди всех деятелей культуры Москвы больше всех заработала директор Музея моды Оксана Бородина (139,4 млн). Далее по списку идёт худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман (88,2 млн). Тройку лидеров замкнул худрук хора солистов Михаил Турецкий, заработавший за год 87,2 млн.

Ранее сообщалось, что россияне назвали топ-10 блогеров, которым доверяют больше всего. Рейтинг возглавил журналист Юрий Дудь. Далее идут Ксения Собчак, Илья Варламов, Анастасия Ивлеева и другие.