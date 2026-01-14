Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:16

Стало известно, когда начали отменять спектакли с участием Золотовицкого

SHOT: спектакли с участием Золотовицкого отменили за 1,5 месяца до смерти

Игорь Золотовицкий на мероприятии, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на мероприятии, посвященном 75-летию Школы-студии МХАТ Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Спектакли с участием актера Игоря Золотовицкого были отменены за полтора месяца до его смерти, сообщает Telegram-канал SHOT. Зрители не смогли увидеть постановку «Винни-Пуховские чтения», где артист исполнял роль ведущего: показы были отменены 21 и 28 ноября, а затем 27 декабря, 5 и 8 января.

Кроме того, 28 ноября не состоялся и спектакль «Дом» в МХТ имени Чехова. Эти отмены совпали с периодом, когда состояние здоровья Золотовицкого, по информации канала, неуклонно ухудшалось.

О смерти актера стало известно в среду, 14 января. Причиной смерти, предварительно, стало онкологическое заболевание.

Актриса театра и кино Ирина Гринева позднее рассказала, что Золотовицкий был человеком с большой душой и добрым сердцем. По ее словам, кончина актера стала весомой потерей для множества людей и театральной среды. Она принесла соболезнования его родным и близким.

До этого на 52-м году жизни умер заведующий музыкальной частью, композитор и аранжировщик Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Николай Шамшин. О причинах смерти не сообщается.

