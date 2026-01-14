«Понимаешь, что нужно ценить»: актриса Гринева о смерти Золотовицкого

Ушедший из жизни ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был человеком с большой душой и добрым сердцем, заявила NEWS.ru актриса театра и кино Ирина Гринева. По ее словам, кончина актера стала весомой потерей для множества людей и театральной среды.

Золотовицкий был уникальным человеком, удивительным. И потрясающим актером. Понимаешь, что нужно ценить людей, которые рядом с тобой, потому что это временно. Временное счастье — общаться. Для всех это утрата, потому что он очень многое сделал для других людей. Он действительно большой души человек: добрый, талантливый, неповторимый. Уходят лучшие люди. И особенно для театра — это очень жаль. Остается новое, другое поколение, и оно совсем другое. Мои соболезнования его семье и близким. Это большое горе, — поделилась Гринева.

Ранее стало известно, что Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. По информации источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актер известен ролями в кино и сериалах, таких как «Дом с башенкой», «Ликвидация», «Метод», «Оттепель», «Одесса», «Оптимисты» и «Корнев».