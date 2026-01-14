Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:09

«Понимаешь, что нужно ценить»: актриса Гринева о смерти Золотовицкого

Актриса Гринева назвала Золотовицкого человеком с большой душой и добрым сердцем

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ушедший из жизни ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был человеком с большой душой и добрым сердцем, заявила NEWS.ru актриса театра и кино Ирина Гринева. По ее словам, кончина актера стала весомой потерей для множества людей и театральной среды.

Золотовицкий был уникальным человеком, удивительным. И потрясающим актером. Понимаешь, что нужно ценить людей, которые рядом с тобой, потому что это временно. Временное счастье — общаться. Для всех это утрата, потому что он очень многое сделал для других людей. Он действительно большой души человек: добрый, талантливый, неповторимый. Уходят лучшие люди. И особенно для театра — это очень жаль. Остается новое, другое поколение, и оно совсем другое. Мои соболезнования его семье и близким. Это большое горе, — поделилась Гринева.

Ранее стало известно, что Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. По информации источника, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Актер известен ролями в кино и сериалах, таких как «Дом с башенкой», «Ликвидация», «Метод», «Оттепель», «Одесса», «Оптимисты» и «Корнев».

смерти
актеры
театры
МХАТ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на «Авито»
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Пожилая китаянка решила родить ребенка
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.