Выдвинута новая версия смерти Элвиса Пресли

Историк Салли Хедел в книге «Элвис: рождённый умереть молодым» выдвинула новую версию смерти легендарного американского певца Элвиса Пресли.

Публицист считает, что музыкант скончался не на фоне проблем с алкоголем и наркотиками, а из-за генетических заболеваний. В труде Хедел говорится, что бабушка и дедушка звезды приходились друг другу двоюродными братом и сестрой, а трое родственников артиста по линии матери ушли из жизни в раннем возрасте. Матери шоумена не стало в 46 лет.

Писательница подчеркнула, что Пресли страдал от девяти недугов, причём пять из них оказались врождёнными. По словам Хедел, новые данные способны изменить представление о «рок-н-ролльном парне, который умер в ванной из-за приёма слишком большого количества таблеток».

Автор предположила, что на самом деле исполнитель хотел скрыть многочисленные проблемы со здоровьем: бессонницу, иммунодефицит, заболевание толстой кишки и дефицит альфа-1-антитрипсина, приводящий к поражению лёгких и печени.

Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Причиной его кончины часто называют злоупотребление транквилизаторами и наркотическими веществами. Вокалист попал в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число пластинок, ставших хитами, — 97.

В июле 2020-го Бенджамина Кио, внука «короля рок-н-ролла», нашли мёртвым в его квартире в американском городе Калабасас (штат Калифорния). Об этом сообщил Роджер Видиновски, менеджер его матери Лизы Марии Пресли. По данным осведомлённых источников в правоохранительных органах, Бенджамин выстрелил в себя.

О внуке Пресли мало что известно, кроме того факта, что он родился в знаменитой семье. Молодой человек — сын дочери Пресли и музыканта Дэнни Кио, а его сестра — актриса Райли Кио, которая снимается во многих фильмах ужасов и инди-фильмах, включая «Сторожку» 2019 года.