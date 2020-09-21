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Создатель авто DeLorean из «Назад в будущее» умер в свой день рождения

23:38, 21 сентября 2020
Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Художник и иллюстратор Рон Кобб, придумавший дизайн машины времени DeLorean в «Назад в будущее», умер в Сиднее. Дизайнер умер в день своего рождения — 21 сентября.

Причиной смерти художника стала деменция с тельцами Леви. Об уходе из жизни Кобба сообщила его жена, пишет The Hollywood Reporter.

Кобб кроме машины времени в знаменитой трилогии «Назад в будущее» придумал внешний вид и интерьер космического корабля «Ностромо» в фильме «Чужой» (1979). Он принимал участие в создании таких фильмов, как «Звёздные войны», «Конан-варвар», «Чужие», «Бездна», «Вспомнить всё».

В Голливуд Кобб попал после того, как прославился в 60-х годах политическими карикатурами в разных изданиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры фильма «Назад в будущее» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».

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