Создатель авто DeLorean из «Назад в будущее» умер в свой день рождения

https://static.news.ru/photo/554a0ca8-fc4a-11ea-8622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Художник и иллюстратор Рон Кобб, придумавший дизайн машины времени DeLorean в «Назад в будущее», умер в Сиднее. Дизайнер умер в день своего рождения — 21 сентября.

Причиной смерти художника стала деменция с тельцами Леви. Об уходе из жизни Кобба сообщила его жена, пишет The Hollywood Reporter.

Ron Cobb, designer of the 'Alien' ship and the #BackToTheFuture DeLorean, dies at 83 https://t.co/WvkrGwgvAK pic.twitter.com/hE7zBk209W — The Hollywood Reporter (@THR) September 21, 2020

Кобб кроме машины времени в знаменитой трилогии «Назад в будущее» придумал внешний вид и интерьер космического корабля «Ностромо» в фильме «Чужой» (1979). Он принимал участие в создании таких фильмов, как «Звёздные войны», «Конан-варвар», «Чужие», «Бездна», «Вспомнить всё».

В Голливуд Кобб попал после того, как прославился в 60-х годах политическими карикатурами в разных изданиях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры фильма «Назад в будущее» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».