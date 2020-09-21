Создатель авто DeLorean из «Назад в будущее» умер в свой день рождения

Кобб кроме машины времени в знаменитой трилогии «Назад в будущее» придумал внешний вид и интерьер космического корабля «Ностромо» в фильме «Чужой» (1979). Он принимал участие в создании таких фильмов, как «Звёздные войны», «Конан-варвар», «Чужие», «Бездна», «Вспомнить всё».
В Голливуд Кобб попал после того, как прославился в 60-х годах политическими карикатурами в разных изданиях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёры фильма «Назад в будущее» воссоединились. Артисты провели встречу на YouTube-канале Джоша Гэда, известного по фильму «Холодное сердце».