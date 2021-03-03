«Союзмультфильм» запустит свой телеканал

https://static.news.ru/photo/e2d4ee1c-ea44-11e9-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Киностудия «Союзмультфильм» в ближайшее время запустит свой телеканал. Однако это будет не новый проект, а канал на базе существующего.

«Союзмультфильм» договаривается о запуске неэфирного детского канала, — пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке телевидения.

Киностудия надеется сэкономить до 3–5 миллионов рублей, заняв время телеканала «Мультиландия», например. Эти деньги не придётся тратить на раскрутку и рекламу.

В компании подтвердили газете, что ведутся переговоры по этому вопросу, но кроме «Мультиландии» рассматриваются и другие кандидаты. Сам проект разрабатывается с 2019 года.

Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно, — рассказал представитель «Союзмультфильма».

Эксперты уверены, что новый телеканал будет пользоваться успехом, потому что на российском рынке не так много качественной продукции. А киностудия делает хорошие мультфильмы. Но и конкурентов у «Союзмультфильма» будет достаточно.

Полнометражный художественный фильм о Чебурашке выйдет на российские экраны к 1 января 2023 года. Как писал ранее NEWS.ru, об этом сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».