Солист «Пошлой Молли» задержан после концерта в Геленджике

Солиста группы «Пошлая Молли» задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в Геленджике, выяснил Telegram-канал Kub Mash. В понедельник, 23 августа, Кирилла Бледного ждёт суд.

Накануне артист выступал в КЗ «Олимп» в Геленджике. Под конец концерта музыкант решил позвать на сцену всех своих поклонников, в результате чего выступление закончилось давкой. По итогу концерт закончили на четыре песни раньше срока, а Бледного отправили в больницу для медосвидетельствования.

На данный момент известно, что во время концерта он выпил много виски. Судя по всему, нетрезв он был ещё до выхода на сцену. В настоящий момент солисту «Пошлой Молли» вменяют пьяный дебош.

Группа «Пошлая Молли» является одним из самых ярких представителей музыкального направления синти-панк на Украине. Артисты совмещают поп-панк с электронной музыкой. Пик популярности группы случился в 2017 году. На концерты «Пошлой Молли» и сегодня приходят сотни поклонников.

Ранее сообщалось, что в медучреждение его привезли на полицейской машине. Также очевидцы сообщили, что музыкант был полуголый и утверждал, что «ему угрожают».