СМИ узнали о многомиллионном состоянии Ирины Скобцевой

https://static.news.ru/photo/84a16362-1346-11eb-8517-fa163e074e61_660.jpg Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева в фильме "Серёжа" Фото: Russian Look/Global Look Press

Вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева оставила наследникам немалое состояние, которое они с мужем нажили за 35 лет совместной жизни. Это элитная недвижимость, дорогие машины, коллекция украшений актрисы.

Прославленный режиссёр Сергей Бондарчук считался первым советским миллионером. Он получал крупные денежные премии от государства и на эти деньги купил квартиру в центре Москвы и дачи в Крыму, пишет «Дни.ру». Так, Сталинская премия за «Тараса Шевченко» составила 100 тыс. рублей. Столько же режиссёру дали за фильм «Судьба человека». За «Войну и мир» Бондарчук получил не только Оскара, но и Госпремию в 50 тыс. рублей.

Участок в Барвихе с домом, построенном Бондарчуком в 70-х годах риелторы оценивают в $1 млн. В этом огромном доме прошло детство сына и дочери артистов. Кабинет Сергея Бондарчука все 26 лет после его смерти оставался нетронутым.

Сама Ирина Скобцева всегда гордилась своей коллекцией украшений, в том числе с бриллиантами. Однако, несколько лет назад в дом проник вор и вынес украшения, несмотря даже на камеры видеонаблюдения. Часть драгоценностей у актрисы осталась, но больше всего она сокрушалась по золотой цепочки с образи Божьей Матери, с которой не расставалась 50 лет.

Единственным претендентом первой очереди считается сын Скобцевой Фёдор Бондарчук. Ему достанется всё наследство родителей. Дочь актрисы Алёна умерла от рака в 2009 году, первый и второй мужья Скобцевой умерли в 90-х годах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 октября в возрасте 93 лет умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева. За годы своей кинокарьеры она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Среди её самых известных киноработ: Марьяна в мелодраме «Серёжа», Кира в комедии «Обыкновенный человек», Элен Безухова в киноэпопее «Война и мир», Лидия Сергеевна в комедии «Зигзаг удачи» и другие.