СМИ сообщили о срочной операции Розенбаума: что случилось, чем болен певец По данным Telegram-каналов, музыканта увезли в больницу Красноярска прямо с концерта после жалобы на боли в ноге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМИ и Telegram-каналы 14 марта 2023 года сообщили о госпитализации и последующей срочной операции автору-исполнителю Александру Розенбауму. По данным ресурсов, музыканта увезли в больницу Красноярска прямо с концерта после жалобы на боли в ноге.

Что случилось с Розенбаумом

По данным «112», вмешательство прошло успешно — Розенбауму удалили тромб, но автор хита «Ау» ближайшее время проведет под наблюдением специалистов отделения сосудистой хирургии. Через несколько часов после волны публикаций о проблемах со здоровьем народный артист России вышел на связь с поклонниками на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Дорогие друзья! Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье! — отмечается в сообщении от имени Александра Розенбаума.

Зачем Розенбаум приехал в Красноярск

В Красноярск 71-летний Розенбаум приехал в рамках гастрольного тура. Вечером 13 марта он отыграл сольный концерт. Утром 14 марта появились сообщения о госпитализации артиста. 15 марта он должен был выступить в Братске, но из-за ухудшения самочувствия концерт пришлось перенести.

Какие проблемы со здоровьем были у Розенбаума раньше

NEWS.ru вспомнил, о каких еще проблемах со здоровьем Розенбаума писала российская пресса и рассказывал сам музыкант. В январе 2010-го РБК сообщил о госпитализации певца с серьезным ножевым ранением руки в Институт скорой помощи им. Склифосовского, после чего ГУВД по Москве, отмечало агентство, начало проверку информации о ЧП с автором-исполнителем. Сам артист уточнил в разговоре с LIFE, что получил травму, когда чистил рыбу. В карточке звезды медики зафиксировали: «Резаная рана левого предплечья с повреждением мышц. Причина обращения: в 00:00 непроизводственное бытовое ранение колюще-режущим предметом. Случайная самотравма».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе 2011-го РБК также сообщал, что Розенбаума выписали из Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова в Санкт-Петербурге (ФЦСКЭ). В лечебном учреждении подтвердили, что музыкант проходил у них лечение, но не уточнили диагноз. До этого СМИ предположили, что у знаменитости случился микроинсульт накануне Нового года. В свою очередь администратор певца Ольга Титова заявила, что Розенбаум находился не в ФЦСКЭ, не уточнив при этом, попадал ли он больницу.



В конце февраля — начале марта 2016-го СМИ вновь рассказали, что Розенбауму потребовалась помощь врачей. По информации ТАСС, исполнителя увезли в лечебное учреждение в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем, о ЧП журналистам ТАСС рассказал продюсер народного артиста Сергей Скоморохов. Как уточнила «Росбалту» директор певца Белла Купсина, на 1 марта была намечена премьера спектакля «Неужели это было» по мотивам песен Розенбаума. А в 2018-м артист опроверг на своей странице в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) информацию СМИ о том, что болен раком.

Об очередной госпитализации певец после соответствующих публикаций в СМИ рассказал «Комсомольской правде» в начале сентября 2019-го. Тогда Купсина добавила, что плановое оперативное вмешательство действительно имело место, однако детали не раскрыла.

В ноябре 2022 года Розенбаум в эфире передачи «Ты не поверишь!» (НТВ) отметил, что не чувствует себя 30-летним, и признал наличие проблем с сосудами. Однако музыкант добавил, что намерен продолжать выступать, не позволяет себе расслабляться на концертах и подводить публику.