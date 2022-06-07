«Скорее исключат Украину»: Петр Толстой о запрете романа «Война и мир» Петр Толстой о запрете романа «Война и мир»: «Скорее исключат Украину»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пётр Толстой

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на новость о том, что на Украине из школьной программы будет изъят роман Льва Толстого «Война и мир», а также другие произведения, прославляющие русские войска. По словам политика, «скорее русские война и мир исключат Украину, чем Украина исключит „Войну и мир“».

Скорее русские война и мир исключат Украину, чем Украина исключит «Войну и мир». Потому что украинская и русская молодежь читали и будут читать «Войну и мир», большой русский роман большого русского писателя, на всей территории исторической России, — отметил праправнук великого русского писателя.

Ранее заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что в ведомстве окончательно решили исключить из школьной программы роман Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска. При этом он подтвердил, что пока не принято окончательное решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы.

Писатель Сергей Лукьяненко назвал исключение известного произведения классика русской литературы Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы на Украине очередной глупостью, которую делают в этой стране.