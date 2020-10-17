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Скончался российский писатель Владимир Шпаков

09:25, 19 октября 2020

Российский писатель и член оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Владимир Шпаков умер в возрасте 60 лет.

Об этом в Facebook написала председатель оргкомитета фестиваля поэтесса Галина Илюхина. О причинах его смерти не сообщается.

Сегодня не стало Володи Шпакова. Пожалуйста, ничего не спрашивайте. Всё потом, — написал она.

На счету Шпакова восемь книг, несколько пьес и множество литературно-критических статей. Писатель занимал должность главного редактора литературного журнала «Зинзивер», состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей, являлся членом Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по русскому этносу, главный научный сотрудник Центра кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая (ИЭА) РАН Игорь Морозов скончался от коронавируса в возрасте 64 лет.

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