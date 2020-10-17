Скончался российский писатель Владимир Шпаков

Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер в возрасте 67 лет. Его жена Наталья Кириченко на своей странице в Facebook написала, что это произошло в пятницу.

Четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Лёша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это...