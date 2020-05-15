Скончалась актриса Альбина Фёдорова

https://static.news.ru/photo/44b26436-96cd-11ea-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: drampush.ru

Актриса Псковского драматического театра Альбина Фёдорова умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.

Не стало Альбины Прокопьевны Фёдоровой, замечательно талантливой, блистательной актрисы, чьё имя многие годы было неразрывно связано с Псковским театром драмы, — говорится в сообщении.

Фёдорова сыграла множество ролей в театре. Среди них Леди Макбет, Екатерина Великая, Гертруда и другие. В 28 лет ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР.

Альбина Прокопьевна была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью, — заявили в пресс-службе.

NEWS.ru писал, что на 69-м году жизни умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина. Она скончалась после тяжёлой и продолжительной болезни. В Союзе кинематографистов отметили, что актриса всегда останется в памяти коллег «интеллигентной и талантливой, воплощением женской красоты и сердечности».

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