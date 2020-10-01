Симфонический оркестр озвучит советские мультфильмы на фестивале

https://static.news.ru/photo/ed5b2012-0493-11eb-a741-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Компания «Союзмультфильм» проведёт первый всероссийский фестиваль мультконцертов. Мероприятия пройдут в 26 городах России.

В рамках события на будут показаны работы отечественной анимации в сопровождении симфонического оркестра, сообщает РИА Новости. Их можно будет посмотреть с середины ноября по конец декабря.

Для детей «Мультконцерт» — настоящее погружение в атмосферу сказки: живое исполнение по своему эффекту превосходит во много раз любые современные технологии, — процитировали в «Союзмультфильме» слова министра культуры Ольги Любимовой.

В программу фестиваля вошли «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «Щелкунчик», «Каникулы Бонифация», «Как Львёнок и Черепаха пели песню» и другие. Оркестр сыграет музыку, написанную композиторами, среди которых Максим Дунаевский, Геннадий Гладков и Владимир Шаинский. Кроме того, песни из анимационных картин исполнят детские ансамбли.

Начиная с 2020 года фестиваль «Союзмультфильма» станет ежегодным.

Мультипликационная студия планирует снять полнометражный анимационный фильм «Формула воды», рассказывающий о мире, в котором люди научились выживать без воды. Постановщиком выступит российский и немецкий режиссёр Олег Асадулин, писал NEWS.ru.