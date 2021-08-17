Сибиряк набил татуировку первой полосы газеты от 9 мая 1945 года

Сибиряк нашёл в гараже номер «Комсомольской правды» от 9 мая 1945 года и набил с неё татуировку. Об этом пишет «КП-Иркутск».

На татуировке 33-летнего жителя Иркутска Игната Лоскутникова изображён стоп-кадр битвы за Севастополь, Красная Звезда и победная обложка газеты от 9 мая 1945 года. При этом сама татуировка органично смотрится на его руке и один рисунок плавно перетекает в другой. Сибиряк давно мечтал о тату, поэтому быстро решился на такой патриотичный рисунок.

С детства любил историю, много читал про военную тематику, к тому же у меня дедушка прошёл Великую Отечественную войну. Хотелось сделать что-то памятное в его честь, — рассказывает Игнат.

После смерти дедушки мужчина разбирал его гараж и просматривал старые вещи. Среди них он обнаружил пожелтевший номер газеты с победоносной датой. После этого пришла идея о тату с её обложки. Кроме того, татуировка сделана настолько точно, что её невозможно отличить от оригинала, отмечает мужчина.

Однако набивать татуировки по всему телу Игнат не собирается, но в планах у него закончить рисунок с газетой и набить контурные карты с самыми ожесточёнными боями войны.

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