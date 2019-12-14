Сценаристы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс спродюсируют хоррор-фильм «Лавкрафт» для Warner Bros.
Это будет экранизация одноимённого графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена, которые, в свою очередь, вдохновились произведениями писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.
Как сообщает Hollywood Reporter, действие картины будет разворачиваться в 1920-е годы, а идея будет основываться на мысли, что монстры, которых когда-то придумал Говард Лавкрафт, на самом деле реальны.
Как ранее писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Ведьмак». Премьера экранизации серии романов состоится 20 декабря.
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