Шейнин указал на разницу в отношении к инвалидам в CCCР и России Телеведущий Шейнин: в СССР никто не занимался реабилитацией военнослужащих

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Артём Шейнин

В СССР никто не занимался психологической и физической реабилитацией военнослужащих, тогда как сейчас существуют многочисленные и очень действенные программы общественной помощи участникам СВО, заявил в интервью NEWS.ru ведущий Первого канала и военный корреспондент Артем Шейнин. Он указал на огромную разницу в отношении к ветеранам боевых действий в СССР 80-х и 90-х годов и в современной России.

В 80-е и 90-е парни-ампутанты, получившие ранения во время боевых действий, оставались один на один со своей бедой. Их поддерживали как могли однополчане и родственники. Не было никаких общественных институтов в этом смысле, — напомнил военкор.

Сам он не понаслышке знаком с этой проблемой, поскольку служил в Афганистане во время военного конфликта. В современной России, считает Шейнин, ситуация изменилась кардинально. Участникам СВО помогают общественные организации. Одной из таких эффективных структур журналист назвал благотворительный фонд «СВОИМ», попечителем которого является телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Шейнин подчеркнул, что именно общественная поддержка людей, которые объединились в фонды и движения, и помогает военнослужащим.

Это важнейшее изменение нашей родины и нас — то, что теперь мы все вместе помогаем и бойцам, и стране. Это необходимо, — подчеркнул ведущий.

Он объяснил: чем больше людей будут присоединяться к организации помощи, тем лучше. Таким образом военные получат максимальную поддержку, «которой никогда много не бывает».

Шейнин рассказал, что и сам помогает военным, организуя доставку необходимых грузов в военные подразделения в зоне спецоперации, а также на общественных началах продвигает идеи фонда «СВОИМ» как модели эффективной организации помощи ветеранам и военнослужащим СВО.

Ранее ввести благотворительную подписку для госслужащих, депутатов и руководителей госкорпораций для перечисления 2% их дохода на нужды СВО предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, в России есть множество людей, желающих внести свой посильный вклад и поддержать участников спецоперации.

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев сравнил гуманитарную помощь, с которой певица Ольга Бузова около года назад ездила в Донбасс, с помощью, которую оказывает фронту его команда. Музыкант и продюсер подчеркнул, что его группа единомышленников везет «не коробочки», а целые «трайлеры», при этом ездят они на линию боевого соприкосновения за свой счет.