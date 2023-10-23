«Напомаженная разгружала коробочки»: Киселев высказался о Бузовой Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев вспомнил о поездке Бузовой в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев в эксклюзивном интервью NEWS.ru сравнил гуманитарную помощь, с которой певица Ольга Бузова около года назад ездила в Донбасс, с помощью, которую оказывает фронту его команда. Музыкант и продюсер подчеркнул, что его группа единомышленников везет «не коробочки», а целые «трайлеры», при этом ездят они на линию боевого соприкосновения за свой счет.

По его словам, они из своего кармана оплачивают транспорт, а также закупают, загружают и везут трайлеры с благотворительной помощью для военных и мирного населения в зоне СВО.

Трай-ле-ры. Мы не везем коробочки, как гражданка Бузова, которая в маникюре и напомаженная коробочки разгружала вместе с «Молодой гвардией», — подчеркнул музыкант и продюсер.

В числе своих единомышленников Киселев назвал певцов Григория Лепса, Николая Баскова, Романа Архипова, ЮрКиса, ВладиМира, певицу Елену Север и телеведущую Юлию Барановскую. Он также подчеркнул, что медийных персон, желающих присоединиться к помощи фронту, «гораздо меньше, чем вы думаете».

Ранее Басков принял участие в концерте для работников Обуховского завода «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в рамках проекта «Музыка в цехах». Проект направлен на финансирование производства военной техники для нужд участников специальной военной операции, а также на материальную поддержку сотрудников производства. По словам Баскова, он вместе с коллегами приехал выразить слова благодарности людям, которые работают не покладая рук на благо страны.

Иосиф Пригожин хочет организовать фонд помощи артистам, которые оказались в затруднительном финансовом положении. Это касается как молодых, так и вышедших на пенсию представителей профессии. Руководить фондом Пригожин готов бесплатно, главное, чтобы его поддержали коллеги.