https://static.news.ru/photo/b3ec5476-497d-11ea-8255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Television

Американский сериал «Друзья» вернётся на экраны спустя 16 лет после окончания последнего сезона.

Стриминговая платформа HBO Max представит часовой специальный выпуск, в котором покажут реюнион персонажей, сообщает Deadline.

Отмечается, что исполнители главных ролей — Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Кортни Кокс — достигли соглашения с компанией Watner Bros. на участие в проекте.

Каждый актёр, согласно источникам, получит $3–4 млн за появление в спецвыпуске.

5 февраля Мэттью Перри намекнул в Twitter, что его подписчиков скоро ждут большие новости, скорее всего, намекая на объявление о возвращении сериала.

Как писал NEWS.ru, Дэвид Швиммер выразил надежду на то, что если шоу «Друзья» перезапустят, то актёрский состав главных героев будет более разнообразным.