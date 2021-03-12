Сергей Собянин поздравил с юбилеем Ирину Алфёрову

https://static.news.ru/photo/bd8294ea-83d9-11eb-8676-96000091f725_660.jpg Ирина Алфёрова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка России актриса Ирина Алфёрова празднует 70-летие. С поздравлением к ней обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

Ваши талант и профессионализм, красота и обаяние покорили миллионы зрителей. На театральных подмостках Вы создали богатую галерею женских образов, подкупающих своей искренностью и цельностью. Фильмы с Вашим блистательным участием завоевали огромную популярность и по праву являются гордостью отечественного кинематографа, — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте мэра.

Алфёрова родилась в Новосибирске, но её театральная карьера началась в Москве — в 1968 году она поступила в ГИТИС. В 1976 году она стала актрисой «Ленкома», а с 1993 года служит в «Школе современной пьесы». Её фильмография насчитывает несколько десятков картин, самые известные из которых — «Хождение по мукам», «Д’Артаньян и три мушкетера», «С любимыми не расставайтесь», «ТАСС уполномочен заявить» и другие.

Звание заслуженной артистки России Ирина Алфёрова получила в 1992 году, а народной артистки — в 2007 году. Также она награждена орденом Дружбы и орденом Почёта.

Кадр из фильма «Хождение по мукам», 1977 год В.Мурашко /ТАСС Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 год kinopoisk.ru Кадр из фильма «Осенние колокола», 1979 год ТАСС Александр Абдулов и Ирина Алфёрова на съёмках новогодней передачи, 1982 год Созинов Виталий/ТАСС 1985 год Морковкин Анатолий/ТАСС Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look Igor Gnevashev/Russian Look На съёмках сериала «Герой нашего времени», 2006 год Natalya Loginova/Russian Look Ирина Алфёрова с мужем, 2012 год Pravda Komsomolskaya/Russian Look Спектакль «Толстого нет», 2020 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Как писал NEWS.ru, в начале марта 60-летний юбилей отпраздновала народная артистка России Елена Яковлева. Она является лауреатом двух премий «Ника», премии ТЭФИ и двух премий «Золотой орёл». За время своей карьеры Яковлева запомнилась многим россиянам благодаря роли майора милиции Анастасии Каменской в одноимённом популярном сериале. Также она сыграла в фильмах «Интердевочка», «Экипаж», «Одна на миллион», «Самый лучший день» и многих других.