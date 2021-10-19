Сергей Безруков сообщил о заражении коронавирусом

Российский актёр Сергей Безруков заразился коронавирусом. Болезнь он переносит в лёгкой форме. Об этом сам актёр сообщил на своей странице в Instagram.

Безруков сообщил , что анонсированные спектакли с его участием будут перенесены на другие даты, и пожелал всем здоровья, добра и любви.

Всё под контролем, переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать, — написал актёр, продемонстрировав один из романов Бориса Акунина.

Сергей Безруков — актёр театра, кино и телевидения, художественный руководитель Московского Губернского театра. Карьеру начинал как артист дубляжа, озвучивая в том числе программу «Куклы», известность получил после роли Саши Белого в телесериале «Бригада». Также сыграл главные роли в телесериалах «Участок», «Есенин», «Мастер и Маргарита» и фильмах «Ирония судьбы. Продолжение», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Пушкин. Последняя дуэль».

Ранее мать внебрачной дочери заболевшего коронавирусом Александра Серова Надежда Тиллер высказалась о госпитализации певца. Женщина назвала его состояние «тревожным» и призвала артиста «покаяться». Она считает болезнь исполнителя испытанием, которое поможет ему «переосмыслить жизнь», чего Александр Серов, по её мнению, пока не сделал.