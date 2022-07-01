Сергей Безруков прочел стихи для военнослужащих в госпитале Новосибирска

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске, он поблагодарил военнослужащих и медработников за их работу. Актер также спел, прочитал стихи и исполнил отрывки из литературных произведений для гостей и сотрудников медучреждения, пишет «МК в Новосибирске».

Военный госпиталь ЦВО в Новосибирске посетил народный артист РФ Сергей Безруков. Актер встретился лично с участниками спецоперации, которые проходят реабилитацию и лечение в медучреждении, — сообщает издание.

Для посетителей импровизированного концерта Безруков представил отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь» и «Высоцкий. Рождение легенды». После выступления звезда «Бригады» пообщался с ранеными солдатами и лично раздал всем желающим автографы. Безруков также посетил тех пациентов, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на мероприятии. Артист пожелал им здоровья и поскорее вернуться в строй, а также поблагодарил медиков за их работу.

Ранее актер Андрей Мерзликин посетил московскую больницу, чтобы навестить раненых военных из Бурятии. Для этого он приехал в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко.