Актер Мерзликин навестил раненых военных из Бурятии в московском госпитале

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актер Андрей Мерзликин

Актер Андрей Мерзликин посетил московскую больницу, чтобы навестить раненых военных из Бурятии. Для этого он приехал в Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, сообщает «МК в Бурятии».

Нам пишут: всем привет, родная Бурятия из военного госпиталя Бурденко, скоро домой! — говорится в соцсетях.

Публикация сопровождалась фотографией, на которой Мерзликин стоит с пациентом госпиталя. У раненого мужчины перевязана рука.

Ранее актер Евгений Миронов посетил Мариуполь. Он рассказал, что посещение города было одним из самых тяжелых моментов в его жизни. В ходе визита Миронов также встретился с труппой Донецкого академического областного драматического театра. Актер также отметил, что он приезжал в город по собственной инициативе.

3 мая город посетил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. В Мариуполе его сопровождал Денис Пушилин.