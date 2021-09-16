«Сбережений никаких»: вдова Мамонова продала все машины мужа

Вдове актёра, музыканта, основателя и лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова, скончавшегося 15 июля 2021 года из-за коронавируса, пришлось продать все машины покойного мужа. Об этом Ольга Мамонова сообщила в беседе с NEWS.ru.

Сбережений не осталось никаких. На пенсию тяжело жить. У меня пенсия 11 тысяч и «лужковские» пять тысяч всего. Притом что у меня почти 20 котов и собак, тяжело, конечно. Петины машины пришлось продать, денег на их ремонт не было. Продала друзьям, они оставили себе эти автомобили как память, — объяснила вдова артиста.

Она добавила, что оплачивать счета за электроэнергию в доме под Вереёй, в котором Ольга и Пётр прожили вместе больше 20 лет, ей сейчас помогает сын Иван.

Сын платит за свет. Он работает, Ваня — оператор-постановщик. Помогает, — отметила Мамонова.

Ранее сообщалось, что после смерти Петра Мамонова его вдове остался дом в Подмосковье, полученная артистом от деда квартира в столице и три «Мерседеса». По словам Ольги Мамоновой, все машины были старше 26 лет и не на ходу.