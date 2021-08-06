Вдова Мамонова заявила, что живёт в нищете

Ольга Мамонова, вдова скончавшегося от коронавируса актёра и музыканта Петра Мамонова, заявила, что живёт в нищете. Женщина рассказала: часто им с мужем даже нечем было платить за электричество. Об этом сообщает KP.ru.

Когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три „Мерседеса“, московская квартира в Большом Каретном...», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком, — сказала вдова.

Ольга Мамонова объяснила, что ни один из трёх «Мерседесов», находившихся в собственности Петра Мамонова, не на ходу. Машинам, по словам женщины, по 26 лет.

Дай Бог эти «Мерседесы» по 50 тысяч рублей продать, да и никто не купит. Чинить их — себе дороже, — добавила Мамонова.

Что касается квартиры в Большом Каретном переулке в Москве, то её, рассказала вдова артиста, получал ещё дед Петра Мамонова, и недвижимость досталась музыканту по наследству.

Ольга Мамонова призналась, что после смерти мужа на его банковских счетах осталось «около 400 тысяч рублей», которые покойный копил на похороны — свои и жены. Эти деньги вдова артиста сможет получить только через полгода, после того, как вступит в права наследства. Женщина добавила, что в последние годы финансовое положение семьи было плачевно.

Мы с Петей жили трудно. Тяжело жили. Всё время под угрозой отключения электричества за неуплату. Мы нищие, — заключила вдова.

Петра Мамонова похоронили 17 июля на Центральном кладбище подмосковного города Верея под Наро-Фоминском, где актёр прожил последние 25 лет. Во время траурной церемонии произошёл неприятный эпизод: гроб с телом основателя группы «Звуки Му» не поместился в могилу, и работникам кладбища пришлось срочно увеличить её габариты.