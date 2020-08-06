Саша Грей призналась, что мерзости в Голливуде несравнимы с порно

https://static.news.ru/photo/4d52cb0a-d7fd-11ea-9b5d-fa163e074e61_660.jpg Саша Грей Фото: sashagrey/instagram.com

Экс-порнозвезда, а теперь стример и писательница Саша Грей, заявила, что в Голливуде к людям относятся хуже, чем в индустрии фильмов для взрослых.

Голливуд... У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых, — цитирует The Daily Beast её ответ на вопрос, где с абъюзом обстоит дело хуже.

Грей добавила, что, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными ситуациями, но они не сравнятся с масштабами в киноиндустрии. При этом в Голливуде чаще всего домогаются продюсеры и агенты, которые должны представлять интересы актёров.

Отмечается, что Грей за время работы в Голливуде успела сняться в фильме Стивена Содерберга «Девушка по вызову и сериале канала HBO «Красавцы».

Как писал NEWS.ru, американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию.

Уорд, которой сейчас 43 года, рассказала журналистам, что в 2013 году поучаствовала в фестивале комиксов, после которого решила изменить свою жизнь. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии. Фотосессии помогли ей стать более раскрепощённой.

В 2019 году женщина решила попробовать себя в порноиндустрии. Она снялась в порнофильме Drive, после выхода которого получила шесть премий индустрии для взрослых.