Российским артистам запретят высказываться о спецоперации со сцены РБК: российским артистам запретят высказываться о спецоперации со сцены

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Несколько крупных российских концертных агентств начали включать в договоры с артистами новый пункт, согласно которому им будет запрещено высказываться на политические темы во время своих выступлений. Об этом РБК сообщили глава агентства TCI Эдуард Ратников, директор музыкального форума Colisium Сергей Бабич, а также два анонимных источника. По их словам, подобные меры носят массовый характер и распространяются на все крупные мероприятия.

В распоряжении издания оказался обновленный контракт одного из известных российских музыкантов. Согласно новым правилам, ему запрещается распространять «не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине», причем речь идет как о личных высказываниях артиста, так и о любых других аудиовизуальных способах донесения информации. Также музыканту запрещается использовать национальную символику Украины или схожие символы.

Отмечается, что в случае нарушения правил артист должен будет заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей в течение трех рабочих дней. Если же концерт будет отменен или перенесен, все финансовые издержки он должен будет взять на себя.

Ратников отметил, что размер штрафа подбирается под каждого деятеля искусств индивидуально, в зависимости от его известности, но в любом случае он будет больше размера гонорара.

Один из источников рассказал, что его артисту запрещено высказываться на политические темы не только во время концерта, но и в рамках промокампании. Таким образом, он не сможет без последствий озвучить свою позицию в соцсетях, интервью и при общении с фанатами.

В середине мая полиция составила административный протокол о дискредитации российских вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) на лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука после концерта в Уфе, который прошел 18 мая. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

Решение по его делу все еще не оглашено, а документы продолжают перенаправлять между собой суды Санкт-Петербурга и Уфы.